Таиланд вошёл в тройку направлений, куда едут туристы из России чаще всего
АТОР: Российские туристы для отдыха чаще всего выбирают Турцию, ОАЭ и Таиланд
Таиланд стал одним из самых популярных направлений для отдыха у россиян. Как уточнили в ассоциации туроператоров, наши граждане решили вместо путешествия внутри страны выбирать туристические маршруты в Азию. Её по-прежнему опережают Турция и ОАЭ, однако год назад Тай находился на пятом месте в рейтинге, уступая Египту и Китаю.
В десятку лучших также входят Вьетнам, Куба и Мальдивы. В последнее время наблюдается рост туристического потока в Индонезию, Индию и Иран, и теперь лишь 28% россиян продолжают отдыхать в странах ближнего зарубежья, которые ранее входили в состав СССР. Одним из самых популярных направлений по-прежнему является Абхазия, которая занимает единственное место в списке самых востребованных туристических мест.
Ранее Life.ru сообщал, что россияне едут за рубеж не только погреться на пляже, но и устроить шопинг-тур по магазинам с выгодными ценами. Такую зачаду перед путешествием в заморские края хоть раз ставили 38,8% туристов из РФ. Выяснилось, что обычно для таких целей наши граждане выбирают Таиланд, Турцию и ОАЭ.
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