Таиланд вошёл в тройку направлений, куда едут туристы из России чаще всего

Таиланд стал одним из самых популярных направлений для отдыха у россиян. Как уточнили в ассоциации туроператоров, наши граждане решили вместо путешествия внутри страны выбирать туристические маршруты в Азию. Её по-прежнему опережают Турция и ОАЭ, однако год назад Тай находился на пятом месте в рейтинге, уступая Египту и Китаю.

В десятку лучших также входят Вьетнам, Куба и Мальдивы. В последнее время наблюдается рост туристического потока в Индонезию, Индию и Иран, и теперь лишь 28% россиян продолжают отдыхать в странах ближнего зарубежья, которые ранее входили в состав СССР. Одним из самых популярных направлений по-прежнему является Абхазия, которая занимает единственное место в списке самых востребованных туристических мест.