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21 августа, 05:05

Никакой Европы: Составлен топ-3 самых популярных стран для шопинг-тура

Опрос: Россияне чаще всего совершают шопинг-туры в Таиланд, Турцию и ОАЭ

Заграница привлекает россиян не только солнечными курортами, новыми впечатлениями и иностранным колоритом, но и возможностью устроить шопинг-тур по магазинам с выгодными ценами. Такую цель перед путешествием в заморские края хоть раз ставили 38,8% туристов, следует из опроса OneTwoTrip, итоги которого озвучила "Газета.ru".

В поисках ушедших из РФ брендов или больших скидок россияне чаще всего едут в Таиланд (24,7%), каждый пятый выбирает для шопинга Турцию (20%), а замыкают тройку лидеров по популярности с результатом 13,3% ОАЭ. В 80% случаях путешественники привозят на родину новые украшения, ещё 72,2% респондентов "затариваются" одеждой, а треть участников опроса (30,6%) становятся владельцами техники.

Большая часть туристов выделяет на покупки свыше 50 тысяч рублей — такой вариант выбрали 70% опрошенных. Оставшееся меньшинство предпочитает укладываться в сумму поскромнее. А чтобы увезти всё богатство с собой, 57% россиян приходится раскошеливаться ещё и на дополнительный багаж.

Шопинг, прогулки и сон: Россияне рассказали, чем занимаются в обеденный перерыв
Шопинг, прогулки и сон: Россияне рассказали, чем занимаются в обеденный перерыв

Не меньшей популярностью в России пользуется онлайн-шопинг, который таит в себе немало опасностей. Чтобы не лишиться денег с кредитки и гарантированно получить заказанный товар, стоит соблюдать несколько простых правил, которые перечислил Life.ru.

Обложка ©

Unsplash / freestocks

Илья Пушкарев
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