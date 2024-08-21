Никакой Европы: Составлен топ-3 самых популярных стран для шопинг-тура

Заграница привлекает россиян не только солнечными курортами, новыми впечатлениями и иностранным колоритом, но и возможностью устроить шопинг-тур по магазинам с выгодными ценами. Такую цель перед путешествием в заморские края хоть раз ставили 38,8% туристов, следует из опроса OneTwoTrip, итоги которого озвучила "Газета.ru".

В поисках ушедших из РФ брендов или больших скидок россияне чаще всего едут в Таиланд (24,7%), каждый пятый выбирает для шопинга Турцию (20%), а замыкают тройку лидеров по популярности с результатом 13,3% ОАЭ. В 80% случаях путешественники привозят на родину новые украшения, ещё 72,2% респондентов "затариваются" одеждой, а треть участников опроса (30,6%) становятся владельцами техники.

Большая часть туристов выделяет на покупки свыше 50 тысяч рублей — такой вариант выбрали 70% опрошенных. Оставшееся меньшинство предпочитает укладываться в сумму поскромнее. А чтобы увезти всё богатство с собой, 57% россиян приходится раскошеливаться ещё и на дополнительный багаж.