Шопинг, прогулки и сон: Россияне рассказали, чем занимаются в обеденный перерыв

В ходе исследования, проведённого порталом Superjob.ru, выяснилось, что далеко не все россияне используют обеденный перерыв на работе по назначению. И хотя 70% опрошенных действительно едят в это время, остальные предпочитают тратить его на другие вещи. Результаты опроса оказались в распоряжении РИА "ФедералПресс".

Как оказалось, 18% респондентов совмещают обед с походом в магазин. Причём это делают как женщины (19%), так и мужчины (16%). 8% россиянок тратят перерыв на интернет-шопинг, то же самое делают и 3% мужчин.

Кроме того, опрошенные любят гулять на свежем воздухе во время обеденного перерыва (так ответили 37% женщин и 19% мужчин). Ещё 35% респонденток вместо перекуса предпочитают просматривать соцсети или читать новости в Интернете. Среди мужчин этот показатель составляет 16%.

В числе того, что россияне делают в обеденный перерыв, вместо того чтобы есть, также оказались физическая активность, сон, компьютерные игры, чтение книг, просмотр фильмов и сериалов, телефонные звонки, самообразование и прочее. Важно отметить, что 18% опрошенных продолжают работать даже в предоставленный им законный перерыв.