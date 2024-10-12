«Иди сюда!»: В Хабаровске завели дело на преподавателя, выволокшего студентку из кабинета

В хабаровском техникуме яростный преподаватель выволок студентку из кабинета за шкирку. Видео с инцидентом разместил телеграм-канал Хабарай.

Преподаватель напал на студентку. Видео © Telegram / Хабарай

Всё случилось на паре по русскому языку в Хабаровском техникуме транспортных технологий. Одногруппницы девушки успели снять на видео неадекватное поведение учителя. Одни очевидцы говорят, что студентка неверно ответила на вопрос, а другие — что срывала пару.