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12 октября, 11:09

«Иди сюда!»: В Хабаровске завели дело на преподавателя, выволокшего студентку из кабинета

В хабаровском техникуме преподаватель выволок студентку из кабинета

В хабаровском техникуме яростный преподаватель выволок студентку из кабинета за шкирку. Видео с инцидентом разместил телеграм-канал Хабарай.

Преподаватель напал на студентку. Видео © Telegram / Хабарай

Всё случилось на паре по русскому языку в Хабаровском техникуме транспортных технологий. Одногруппницы девушки успели снять на видео неадекватное поведение учителя. Одни очевидцы говорят, что студентка неверно ответила на вопрос, а другие — что срывала пару.

После опубликования видеоролика Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Об этом доложила пресс-служба ведомства. Также за дело взялась местная транспортная прокуратура.

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Недавно в Ставропольском крае задержали учителя сельской школы после публикации видео, на котором домогался до пятиклассницы. Сейчас органы проводят несколько экспертиз для вынесения приговора. Мужчину арестовали.

Обложка ©

Telegram / Хабарай

Николай Рюмин
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