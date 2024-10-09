У зарезавшей сестёр в Тольятти школьницы были признаки психического расстройства

Школьницу, которую подозревают в убийстве сестёр в Тольятти, отправили на психологическую экспертизу. По её результатам девочку, вероятнее всего, отправят на принудительное лечение. Как сообщает SHOT, признаки психического расстройства у 13-летней подозреваемой диагностировали ещё до зверского убийства девочек

Дом в Тольятти, где девочка зарезала двух сестёр. Видео © SHOT

Известно, что у сестёр были разные отцы. Две младшие девочки — 2 и 5 лет — от последнего сожителя матери. 41-летняя Ирина жила с 32-летним Юрием. Но, по словам близких семьи, мужчина относился ко всем девочкам как к родным. Он часто гулял с ними в парке.

После того как отец увидел своих дочерей мёртвыми в квартире, он в ужасе выбежал из подъезда и долго не мог прийти в себя. По словам очевидцев, Юрия всего трясло и он громко кричал. Соседи говорят, что родители часто мило гуляли за ручку, их никогда не видели ругающимися или кричащими на детей. Сёстры всегда были хорошо одеты, «как куколки», а 5-летняя убитая девочка ходила в секцию борьбы.