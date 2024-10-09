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9 октября, 06:06

Сестра зарезала двух маленьких девочек в Тольятти, пока родители выясняли отношения в СК

SHOT: Родители убитых в Тольятти девочек находились в СК в момент преступления

СК работает на месте убийства двух сестёр в Тольятти. Обложка © Telegram / СУ СК России по Самарской области

СК работает на месте убийства двух сестёр в Тольятти. Обложка © Telegram / СУ СК России по Самарской области

Двух маленьких сестёр в Тольятти убили, пока родители выясняли свои отношения в отделе СК. Выяснилось, что мать детей ранее писала заявление на своего сожителя о незаконном проникновении в жилище — он ворвался в квартиру и избил её. Но позже женщина простила любимого после романтичной надписи на асфальте и снова впустила его в дом, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, Ирина и Юрий воспитывали пятерых дочерей (2, 5, 10 и 13 и 18 лет). Старшая уже жила отдельно. Недавно пара сильно поскандалила из-за измен мужчины и Ирина выгнала его из дома. Но тот вернулся. На эмоциях женщина заявила на него в полицию. Но потом «романтик» Юрий написал под окнами любимой на асфальте «Родная, моя, красивая, любимая, прелестная, я тебя очень люблю». Та растрогалась и снова впустила его в дом. Тем не менее на допрос по делу пару всё же вызвали.

Та самая надпись на асфальте, благодаря которой Ирина простила Юрия. Видео © SHOT

В это время с детьми сидела старшая — 13-летняя дочка. Она частно оставалась с сестрёнками и всё было хорошо. Но в этот день всё было иначе. Девочка зарезала маленьких сестёр. Кроме того, по словам очевидцев, на их телах были следы укусов. 10-летняя сестра вернулась домой и увидела страшную картину — на балконе лежали окровавленные тела её сестрёнок. Старшая же ушла в парк и, предварительно, написала маме, что гуляет, а на вопрос, что произошло дома, призналась в содеянном.

При этом, по словам соседей, семья была благополучной, а родители очень любили своих дочек. За 13-летней девочкой также никаких приступов агрессии не замечали. Сейчас с малолетней подозреваемой общаются следователи. Родители и сестра погибших в состоянии шока и пока не могут сказать что-то внятное.

Тела зарезанных девочек первой обнаружила на балконе их 10-летняя сестра
Тела зарезанных девочек первой обнаружила на балконе их 10-летняя сестра

Напомним, что жестокая расправа произошла накануне в одной из квартир жилого дома на улице Лизы Чайкиной в Тольятти Самарской области. По факту убийства возбуждено уголовное дело, на месте происшествия работают криминалисты, а с главной подозреваемой беседуют следователи. Ход расследования находится на контроле у региональной прокуратуры.

Никита Никонов
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