В Тольятти 13-летняя девочка убила двух сводных сестёр и пошла гулять

Уголовное дело возбуждено по факту убийства двух маленьких девочек в Тольятти. Об этом сообщили в управлении СКР по Самарской области.

Тела детей обнаружили в одной из квартир жилого дома на улице Лизы Чайкиной в Комсомольском районе города. На них были множественные ножевые ранения шеи и туловища. По данным SHOT, главная подозреваемая — старшая 13-летняя сводная сестра, с ней сейчас общаются следователи. Предварительно, после убийств девочка спокойно пошла гулять на улицу, а позже сама призналась матери в содеянном.

Работа следователей на месте убийства двух девочек в Тольятти. Видео © Telegram / СУ СК России по Самарской области

Сейчас на месте продолжают работать следователи и криминалисты. Назначены все необходимые экспертизы. Ход расследования дела поставлен на контроль областной прокуратурой.