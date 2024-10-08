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8 октября, 19:58

В Тольятти 13-летняя девочка убила двух сводных сестёр и пошла гулять

СК возбудил уголовное дело после убийства двух малолетних девочек в Тольятти

Уголовное дело возбуждено по факту убийства двух маленьких девочек в Тольятти. Об этом сообщили в управлении СКР по Самарской области.

Тела детей обнаружили в одной из квартир жилого дома на улице Лизы Чайкиной в Комсомольском районе города. На них были множественные ножевые ранения шеи и туловища. По данным SHOT, главная подозреваемая — старшая 13-летняя сводная сестра, с ней сейчас общаются следователи. Предварительно, после убийств девочка спокойно пошла гулять на улицу, а позже сама призналась матери в содеянном.

Работа следователей на месте убийства двух девочек в Тольятти. Видео © Telegram / СУ СК России по Самарской области

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Сейчас на месте продолжают работать следователи и криминалисты. Назначены все необходимые экспертизы. Ход расследования дела поставлен на контроль областной прокуратурой.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения собак на 12-летнюю девочку в якутском посёлке. В ходе расследования правоохранители установят лица, которые не обеспечили деятельность по обращению с бездомными животными.

Обложка ©

Telegram / СУ СК России по Самарской области

Артур Лапсаков
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