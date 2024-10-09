Тела зарезанных девочек первой обнаружила на балконе их 10-летняя сестра
SHOT: Тела зарезанных в Тольятти девочек обнаружила их 10-летняя сестра
Первой тела зверски убитых маленьких девочек в Тольятти обнаружила их десятилетняя сестра. В момент семейной поножовщины её не было дома, выяснил SHOT.
Всего в семье, которая ранее характеризовалась как положительная, воспитывали четырёх дочерей. В момент преступления дома остались лишь самая старшая 13-летняя сестра и две младшие девочки. Предполагаемую убийцу и ранее оставляли следить за малышками, но обычно всё проходило благополучно. Однако 8 октября подросток по неизвестным причинам напала на детей с ножом, спрятала их тела на балконе и отправилась гулять. Первой домой вернулась десятилетняя сестра, которая и сообщила родителям о трагедии.
Предполагаемая убийца сестёр в Тольятти. Обложка © Telegram / SHOT
Напомним, что жестокая расправа произошла в одной из квартир жилого дома на улице Лизы Чайкиной в Тольятти. По факту убийства возбуждено уголовное дело, на месте происшествия работают криминалисты, а с главной подозреваемой беседуют следователи. Ход расследования находится на контроле у региональной прокуратуры.
Telegram / СУ СК России по Самарской области