Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
8 октября, 21:31
6056

Тела зарезанных девочек первой обнаружила на балконе их 10-летняя сестра

SHOT: Тела зарезанных в Тольятти девочек обнаружила их 10-летняя сестра

Первой тела зверски убитых маленьких девочек в Тольятти обнаружила их десятилетняя сестра. В момент семейной поножовщины её не было дома, выяснил SHOT.

Всего в семье, которая ранее характеризовалась как положительная, воспитывали четырёх дочерей. В момент преступления дома остались лишь самая старшая 13-летняя сестра и две младшие девочки. Предполагаемую убийцу и ранее оставляли следить за малышками, но обычно всё проходило благополучно. Однако 8 октября подросток по неизвестным причинам напала на детей с ножом, спрятала их тела на балконе и отправилась гулять. Первой домой вернулась десятилетняя сестра, которая и сообщила родителям о трагедии.

Предполагаемая убийца сестёр в Тольятти. Обложка © Telegram / SHOT

Предполагаемая убийца сестёр в Тольятти. Обложка © Telegram / SHOT

Пьяный житель Ставрополья зверски зарезал жену на глазах у троих детей
Пьяный житель Ставрополья зверски зарезал жену на глазах у троих детей

Напомним, что жестокая расправа произошла в одной из квартир жилого дома на улице Лизы Чайкиной в Тольятти. По факту убийства возбуждено уголовное дело, на месте происшествия работают криминалисты, а с главной подозреваемой беседуют следователи. Ход расследования находится на контроле у региональной прокуратуры.

Обложка ©

Telegram / СУ СК России по Самарской области

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Дети
  • Криминал
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Самарская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров