Тела зарезанных девочек первой обнаружила на балконе их 10-летняя сестра

Всего в семье, которая ранее характеризовалась как положительная, воспитывали четырёх дочерей. В момент преступления дома остались лишь самая старшая 13-летняя сестра и две младшие девочки. Предполагаемую убийцу и ранее оставляли следить за малышками, но обычно всё проходило благополучно. Однако 8 октября подросток по неизвестным причинам напала на детей с ножом, спрятала их тела на балконе и отправилась гулять. Первой домой вернулась десятилетняя сестра, которая и сообщила родителям о трагедии.