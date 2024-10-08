Пьяный житель Ставрополья зверски зарезал жену на глазах у троих детей

Житель станицы Лысогорской в Георгиевском округе Ставрополья напился и, вооружившись ножом, напал на свою жену на глазах у детей. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.

Квартира в которой пьяный житель Лысогорской расправился с женой. Видео © Telegram / СУ СК России по Ставропольскому краю

«Житель станицы Лысогорской Георгиевского округа признан виновным в жестоком убийстве супруги и других преступлениях. <...> 19 июля 2023 года находящийся в состоянии алкогольного опьянения фигурант из-за семейной ссоры нанёс 36-летней супруге множественные удары ножом в область туловища. Трое несовершеннолетних детей женщины, услышав крики о помощи, стали свидетелями произошедшего», — указано в публикации.

Старший сын попытался защитить маму, но невменяемый отец с ножом в руках стал грозить ему убийством. После этого он продолжил жестоко забивать супругу ножом. Наблюдавшие всё это дети перенесли неописуемый стресс. Расследуя убийство, следователи провели свыше 20 экспертиз и допросили более 26 свидетелей. Преступника приговорили к 16 годам ИК строгого режима по обвинениям в рамках п. «д» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 119, 2 эпизода ч. 1 ст. 118 УК РФ.