Пьяный житель Ставрополья зверски зарезал жену на глазах у троих детей
Житель станицы Лысогорской в Георгиевском округе Ставрополья напился и, вооружившись ножом, напал на свою жену на глазах у детей. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.
Квартира в которой пьяный житель Лысогорской расправился с женой. Видео © Telegram / СУ СК России по Ставропольскому краю
«Житель станицы Лысогорской Георгиевского округа признан виновным в жестоком убийстве супруги и других преступлениях. <...> 19 июля 2023 года находящийся в состоянии алкогольного опьянения фигурант из-за семейной ссоры нанёс 36-летней супруге множественные удары ножом в область туловища. Трое несовершеннолетних детей женщины, услышав крики о помощи, стали свидетелями произошедшего», — указано в публикации.
Старший сын попытался защитить маму, но невменяемый отец с ножом в руках стал грозить ему убийством. После этого он продолжил жестоко забивать супругу ножом. Наблюдавшие всё это дети перенесли неописуемый стресс. Расследуя убийство, следователи провели свыше 20 экспертиз и допросили более 26 свидетелей. Преступника приговорили к 16 годам ИК строгого режима по обвинениям в рамках п. «д» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 119, 2 эпизода ч. 1 ст. 118 УК РФ.
Ранее Life.ru рассказывал о похожей трагедии в Саратове: 35-летний мужчина забил свою 27-летнюю девушку ножом прямо в салоне связи, где она работала. Изначально он пришёл помириться с подругой после ссоры, но та ему в этом отказала и тогда отвергнутый мужчина достал оружие и убил её на месте. После этого он попытался бежать из города, но его быстро поймали.
Shutterstock / FOTODOM / V. Tarasenko