Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 09:18

В Железногорске 15-летний подросток из приёмной семьи зарезал опекуншу

Дом, в котором произошло ЧП. Обложка © Telegram/ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Дом, в котором произошло ЧП. Обложка © Telegram/ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Железногорске 15-летний подросток с ножом напал и смертельно ранил 54-летнюю опекуншу. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Место ЧП, улики. Фото © Telegram/ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Место ЧП, улики. Фото © Telegram/ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Как установили следователи, школьник проживал в приёмной семье. Накануне между ним и опекуншей произошла серьёзная ссора, которая переросла в поножовщину: мальчик схватил холодное оружие и ранил женщину, ударив её несколько раз в область груди и шеи. В результате полученных травм пострадавшая скончалась.

Следователи на месте убийства. Видео © Telegram/ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Нападавшего же школьника в итоге удалось поймать. В отношении его возбуждено уголовное дело по факту убийства, с ним проводятся необходимые следственные мероприятия.

Тело зарезанного мужчины обнаружили на западе Москвы
Тело зарезанного мужчины обнаружили на западе Москвы

Ранее в ХМАО бывший студент заявился в колледж и пытался зарезать преподавательницу, которая ставила ему двойки. К счастью, женщине удалось отбиться от юноши. Позже стало известно, что нападавший парень оказался инвалидом по слуху. При этом на учёте у психиатра он не состоял.

Николь Вербер
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Криминал
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров