В Железногорске 15-летний подросток из приёмной семьи зарезал опекуншу

В Железногорске 15-летний подросток с ножом напал и смертельно ранил 54-летнюю опекуншу. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Место ЧП, улики. Фото © Telegram/ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Как установили следователи, школьник проживал в приёмной семье. Накануне между ним и опекуншей произошла серьёзная ссора, которая переросла в поножовщину: мальчик схватил холодное оружие и ранил женщину, ударив её несколько раз в область груди и шеи. В результате полученных травм пострадавшая скончалась.

Следователи на месте убийства. Видео © Telegram/ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Нападавшего же школьника в итоге удалось поймать. В отношении его возбуждено уголовное дело по факту убийства, с ним проводятся необходимые следственные мероприятия.