Пытавшийся зарезать педагога в ХМАО бывший студент оказался инвалидом по слуху

Напавшим на преподавательницу по информатике в Лангепасском колледже в ХМАО оказался 19-летний молодой человек с инвалидностью III группы, у него серьёзные проблемы со слухом. Об этом пишет SHOT.

Бывший студент, напавший на педагога. Фото © SHOT

Ранее у подозреваемого не было приводов в полицию и даже административок, на учёте у психиатра он не состоял. Преступник плохо слышит правым ухом, из-за чего ему дали III группу инвалидности. Как стало известно, он сам отчислился из колледжа два года назад и не занимался никакой деятельностью, иногда устраивая стримы о компьютерных играх.

Сейчас юноша находится в полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела сразу по двум статьям: «Угроза убийством» и «Хулиганство с применением оружия». Хулигану грозит до 7 лет тюрьмы.