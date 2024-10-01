В ХМАО преподавательница отбилась от бывшего студента, который пытался зарезать её прямо в колледже
В ХМАО преподавательница отбилась от напавшего на неё с ножом бывшего студента
Бесстрашная преподавательница отбилась от бывшего студента, который пытался зарезать её прямо в колледже в ХМАО. Видеозапись нападения распространилась в социальных сетях, на неё обратил внимание SHOT.
Момент нападения отчисленного студента на преподавательницу. Видео © VK / «Типичный Лангепас»
Нападение произошло в Лангепасском политехническом колледже. Отчисленный два года назад студент беспрепятственно прошёл с ножом в здание и напал на преподавательницу, которая когда-то ставила ему двойки.
Женщина смогла отбиться, очевидцы вытолкали неадеквата из кабинета. Его уже задержали. К счастью, преподавательница серьёзно не пострадала. Полиция проводит проверку.
Ранее Life.ru сообщал о похожей ситуации в Челябинске. Утром 16 сентября подросток взял с собой на уроки молоток и напал на одноклассников по школе коррекции прямо в кабинете. Пострадали трое учеников и преподавательница. Нападавший задержан.
VK / «Типичный Лангепас»