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1 октября, 14:22

В ХМАО преподавательница отбилась от бывшего студента, который пытался зарезать её прямо в колледже

В ХМАО преподавательница отбилась от напавшего на неё с ножом бывшего студента

Бесстрашная преподавательница отбилась от бывшего студента, который пытался зарезать её прямо в колледже в ХМАО. Видеозапись нападения распространилась в социальных сетях, на неё обратил внимание SHOT.

Момент нападения отчисленного студента на преподавательницу. Видео © VK / «Типичный Лангепас»

Нападение произошло в Лангепасском политехническом колледже. Отчисленный два года назад студент беспрепятственно прошёл с ножом в здание и напал на преподавательницу, которая когда-то ставила ему двойки.

Женщина смогла отбиться, очевидцы вытолкали неадеквата из кабинета. Его уже задержали. К счастью, преподавательница серьёзно не пострадала. Полиция проводит проверку.

Три человека погибли от рук неадеквата с ножом в Шанхае
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Ранее Life.ru сообщал о похожей ситуации в Челябинске. Утром 16 сентября подросток взял с собой на уроки молоток и напал на одноклассников по школе коррекции прямо в кабинете. Пострадали трое учеников и преподавательница. Нападавший задержан.

Обложка ©

VK / «Типичный Лангепас»

Юрий Лысенко
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