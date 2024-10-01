В ХМАО преподавательница отбилась от бывшего студента, который пытался зарезать её прямо в колледже

Бесстрашная преподавательница отбилась от бывшего студента, который пытался зарезать её прямо в колледже в ХМАО. Видеозапись нападения распространилась в социальных сетях, на неё обратил внимание SHOT.

Момент нападения отчисленного студента на преподавательницу. Видео © VK / «Типичный Лангепас»

Нападение произошло в Лангепасском политехническом колледже. Отчисленный два года назад студент беспрепятственно прошёл с ножом в здание и напал на преподавательницу, которая когда-то ставила ему двойки.