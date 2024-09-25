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24 сентября, 23:43

Тело зарезанного мужчины обнаружили на западе Москвы

Прокуратура Москвы: Тело мужчины с ножевым ранением найдено в Боровском проезде

Тело мужчины с ножевым ранением, обнаруженное в Боровском проезде. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Тело мужчины с ножевым ранением, обнаруженное в Боровском проезде. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

В Боровском проезде столицы обнаружено тело зарезанного мужчины. По предварительной информации, ранения были нанесены в ходе конфликта. Об этом в телеграм-канале сообщает прокуратура города Москвы.

Солнцевская межрайонная прокуратура взяла под контроль расследование всех обстоятельств произошедшего. В настоящий момент проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, в том числе о возбуждении уголовного дела по статье 105 УК РФ («Убийство»), а также установлено лицо, причастное к совершению преступления.

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Анатолий Цейко
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