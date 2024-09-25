Тело зарезанного мужчины обнаружили на западе Москвы
Прокуратура Москвы: Тело мужчины с ножевым ранением найдено в Боровском проезде
Тело мужчины с ножевым ранением, обнаруженное в Боровском проезде. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
В Боровском проезде столицы обнаружено тело зарезанного мужчины. По предварительной информации, ранения были нанесены в ходе конфликта. Об этом в телеграм-канале сообщает прокуратура города Москвы.
Солнцевская межрайонная прокуратура взяла под контроль расследование всех обстоятельств произошедшего. В настоящий момент проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, в том числе о возбуждении уголовного дела по статье 105 УК РФ («Убийство»), а также установлено лицо, причастное к совершению преступления.
Ранее на Алтае 15 бандитов в масках устроили стрельбу возле кафе. В результате пострадали пять человек, один их них в реанимации.