Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 сентября, 15:13

В Ульяновске МАЗ влетел в автобус, среди пострадавших есть дети

Минздрав: 13 человек пострадали при ДТП с автобусом и грузовиком в Ульяновске

Авария с автобусом в Ульяновске. Обложка © Telegram / Короче, Ульяновск

Авария с автобусом в Ульяновске. Обложка © Telegram / Короче, Ульяновск

На Московском шоссе в Ульяновске случилось ДТП с участием грузовика МАЗ и пассажирского автобуса. Пострадали 13 человек, они — в удовлетворительном состоянии. Об инциденте сообщил Минздрав региона в беседе с ТАСС.

Грузовой автомобиль МАЗ врезался в стоящий автобус Isuzu с пассажирами. На место прибыли спасатели и сотрудники скорой помощи. Прокуратура инициировала проверку по факту случившегося.

«Всего 13 пострадавших — 10 взрослых и трое детей, они доставлены в областную и детскую больницы», — сообщили в министерстве.

В Бурятии автобус съехал с дороги и перевернулся, пострадали 5 человек
В Бурятии автобус съехал с дороги и перевернулся, пострадали 5 человек

Недавно в Оренбургской области автобус, перевозивший детей и тренера на соревнования, влетел в грузовик, один человек был госпитализирован. Детей с места столкновения увезли родители.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Прокуратура
  • ДТП
  • Происшествия
  • Ульяновская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров