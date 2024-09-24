В Ульяновске МАЗ влетел в автобус, среди пострадавших есть дети

На Московском шоссе в Ульяновске случилось ДТП с участием грузовика МАЗ и пассажирского автобуса. Пострадали 13 человек, они — в удовлетворительном состоянии. Об инциденте сообщил Минздрав региона в беседе с ТАСС.

Грузовой автомобиль МАЗ врезался в стоящий автобус Isuzu с пассажирами. На место прибыли спасатели и сотрудники скорой помощи. Прокуратура инициировала проверку по факту случившегося.

«Всего 13 пострадавших — 10 взрослых и трое детей, они доставлены в областную и детскую больницы», — сообщили в министерстве.