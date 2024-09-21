В Бурятии автобус съехал с дороги и перевернулся, пострадали 5 человек
Последствия ДТП. Обложка © Telegram / Полиция Бурятии
В Бурятии начали расследовать ДТП, в котором пострадали пять человек. Авария с участием автобуса произошла 21 сентября около 15.30 часов в Тункинском районе вблизи села Охор-Шибирь, сообщили в местной прокуратуре.
«По предварительным данным, 39-летний водитель автобуса марки «Газель Некст» не справился с управлением и съехал с дороги, после чего транспортное средство перевернулось набок», — сообщили в пресс-службе ведомства kp.ru.
Ранее стало известно, что 20 сентября в страшной аварии погибла заместитель министра туризма и промыслов Нижегородской области Галина Галкина. Она ехала домой из командировки. В результате ДТП загорелся автомобиль. От полученных травм скончалось три человека.