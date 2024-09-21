В Бурятии автобус съехал с дороги и перевернулся, пострадали 5 человек

В Бурятии начали расследовать ДТП, в котором пострадали пять человек. Авария с участием автобуса произошла 21 сентября около 15.30 часов в Тункинском районе вблизи села Охор-Шибирь, сообщили в местной прокуратуре.

«По предварительным данным, 39-летний водитель автобуса марки «Газель Некст» не справился с управлением и съехал с дороги, после чего транспортное средство перевернулось набок», — сообщили в пресс-службе ведомства kp.ru.