Автобус отбросило на ж/д пути по вине пьяного водителя в Чехии, пострадали 17 человек

В чешском городе Карловы Вары рейсовый автобус съехал в кювет прямо на ж/д пути из-за столкновения с легковым автомобилем. ДТП произошло в четверг, 19 сентября. В результате аварии пострадали 17 человек, рассказал на брифинге представитель Медицинской спасательной службы Карловарского края Радек Хес.

В результате ДТП 17 человек получили ранения разной тяжести. Обложка © Х / DATEL

«После столкновения с легковым автомобилем рейсовый пассажирский автобус съехал с моста в кювет, на железнодорожное полотно. В автобусе было 16 человек, в машине был только водитель. Всех 17 участников ДТП мы доставили в медицинские учреждения Карловарского района. Автомобиль помогла и пожарная команда», — уточнил он.

В результате проверки было выявлено, что водитель легковушки находился за рулём в нетрезвом состоянии. Сейчас на месте аварии работают бригады скорой помощи, пожарные и полиция.