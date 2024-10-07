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7 октября, 19:15

В Саратове ревнивый рецидивист зарезал возлюбленную в салоне связи из-за отказа мириться

Житель Саратова зарезал подругу в салоне сотовой связи на почве ревности

В Саратове мужчина зарезал свою возлюбленную в салоне сотовой связи, на её рабочем месте. 27-летняя девушка скончалась от полученных травм. Об этом сообщает 360.ru.

Мужчина убил возлюбленную в салоне сотовой связи в Саратове. Обложка © Telegram / 360.ru

Девушка бросила 35-летнего Азамата, но поверить в это мужчина не смог и пришёл помириться. Снова быть парой она не захотела, и тогда отшитый кавалер достал нож и нанёс даме своего сердца смертельные раны. Она умерла на рабочем месте, а убийца попытался скрыться за пределами города, но его задержали по горячим следам.

В 2021 году душегуба уже приговорили к девяти годам колонии строгого режима за убийство жены, которая хотела развода. Предварительно, он оказался на свободе раньше срока, заключив контракт на военную службу.

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Ранее Life.ru рассказывал о страшном убийстве, которое произошло в ростовском Новочеркасске. Мужчина забил жену обухом топора. До этого она просто попросила подарить ей цветы. Женщина прислала супругу фото на фоне чужой машины и цветочного магазина. Игорь Домашних подумал, что жена пошла налево и убил её.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Наталья Афонина
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