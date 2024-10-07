В Саратове ревнивый рецидивист зарезал возлюбленную в салоне связи из-за отказа мириться
Житель Саратова зарезал подругу в салоне сотовой связи на почве ревности
В Саратове мужчина зарезал свою возлюбленную в салоне сотовой связи, на её рабочем месте. 27-летняя девушка скончалась от полученных травм. Об этом сообщает 360.ru.
Мужчина убил возлюбленную в салоне сотовой связи в Саратове. Обложка © Telegram / 360.ru
Девушка бросила 35-летнего Азамата, но поверить в это мужчина не смог и пришёл помириться. Снова быть парой она не захотела, и тогда отшитый кавалер достал нож и нанёс даме своего сердца смертельные раны. Она умерла на рабочем месте, а убийца попытался скрыться за пределами города, но его задержали по горячим следам.
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