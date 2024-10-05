Под Петербургом психбольная зверски убила бойфренда и месяц жила с его телом
SHOT: В Ленобласти женщина месяц сожительствовала с трупом возлюбленного
Мужчина из ленобласти, павший от рук сожительницы. Обложка © SHOT
Триллер из Ленобласти: женщина зарезала возлюбленного и месяц жила с его трупом. Она пустилась в бега только, когда тело стало разлагаться. Погибший не знал её главной тайны.
По данным SHOT, жители деревни Торосово несколько дней чувствовали ужасный трупный запах, который распространялся по подъезду. Смрад исходил от квартиры, в которой жила 40-летняя Екатерина Н. Соседи пытались достучаться до женщины, но та не открывала дверь. Позвонили её близким и в полицию.
Дверь вскрыли, а там — разлагающееся тело 35-летнего Олега, на нём судмедэксперты обнаружили 8 ножевых ранений. Предварительно, убийство произошло около месяца назад. Соседи утверждают, что видели Екатерину некоторое время назад, но потом она вдруг пропала.
Женщину объявили в федеральный розыск. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Предварительно, Екатерина скрыла от своего бойфренда, что она ранее была судима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и что её поместили на несколько лет в психиатрическую больницу. А когда вышла оттуда в 2016 году, ей назначили принудительное лечение у психиатра.
Недавно в ростовском Новочеркасске муж забил жену обухом топора. Дамочка была недовольна, что любимый перестал радовать её цветами. Пара познакомилась, когда мужчина отбывал наказание в колонии. По освобождению возлюбленные сыграли свадьбу.