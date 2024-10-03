Зарезавший опекуншу подросток из приёмной семьи назвал причину зверской расправы

В Красноярском крае 15-летнего подростка арестовали по делу об убийстве опекуна в Железногорске. Юношу поместили за решётку на два месяца — до 1 декабря, сообщила прокуратура региона. Решение принял Железногорский городской суд.

Подростка арестовали на два месяца — до 1 декабря. Видео © Telegram / Прокуратура Красноярского края

«Он пояснил, что совершил убийство для защиты бабушки. Для этого он взял кухонный нож и нанёс 2 удара в шею опекуну, которая в этот момент отдыхала в одной из комнат. Сразу после этого он пошёл спать в свою комнату, а утром отправился в школу, где его задержали сотрудники полиции», — рассказали представители прокуратуры.

На подростка уже завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Прокуратура продолжает проверку.

Напомним, о жестокой расправе стало известно накануне. Как выяснили следователи, между мальчиком и опекуншей произошла серьёзная ссора, которая переросла в поножовщину: подросток схватил холодное оружие и ранил женщину, ударив её несколько раз в область груди и шеи. В результате полученных травм пострадавшая скончалась.