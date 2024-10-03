Зарезавший опекуншу подросток из приёмной семьи назвал причину зверской расправы
В Красноярском крае на 2 месяца арестовали подростка, который убил опекуншу
В Красноярском крае задержан подросток, убивший своего опекуна. Обложка © Telegram / Прокуратура Красноярского края
В Красноярском крае 15-летнего подростка арестовали по делу об убийстве опекуна в Железногорске. Юношу поместили за решётку на два месяца — до 1 декабря, сообщила прокуратура региона. Решение принял Железногорский городской суд.
Подростка арестовали на два месяца — до 1 декабря. Видео © Telegram / Прокуратура Красноярского края
«Он пояснил, что совершил убийство для защиты бабушки. Для этого он взял кухонный нож и нанёс 2 удара в шею опекуну, которая в этот момент отдыхала в одной из комнат. Сразу после этого он пошёл спать в свою комнату, а утром отправился в школу, где его задержали сотрудники полиции», — рассказали представители прокуратуры.
На подростка уже завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Прокуратура продолжает проверку.
Напомним, о жестокой расправе стало известно накануне. Как выяснили следователи, между мальчиком и опекуншей произошла серьёзная ссора, которая переросла в поножовщину: подросток схватил холодное оружие и ранил женщину, ударив её несколько раз в область груди и шеи. В результате полученных травм пострадавшая скончалась.
А ранее Life.ru рассказывал, что в колонию поместили родителей, которые жестоко убили свою восьмимесячную дочь. Женщину отправили за решётку на 13 лет, а мужчину — на 15. По данным суда, ребёнок погиб прошлой весной от удушья в квартире на Суворовском. Мать малышки позвонила в службу спасения и заявила о её пропаже, а сама пара в это время расчленила девочку и прокрутила через мясорубку.