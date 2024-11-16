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16 ноября, 17:02

В Приморье трое подростков избили охранника магазина битой за замечание

МВД: В Приморье задержали подростков, напавших с битой на охранника магазина

Полиция Владивостока установила личности и задержала подростков, которые напали на охранника в магазине. Злоумышленниками оказались двое 14-летних юношей и один 13-летний, все они местные жители, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

Напарник пострадавшего охранника рассказал, что незнакомцы атаковали мужчину битой и использовали перцовый баллончик. По предварительной информации, инцидент мог произойти после того, как охранник сделал парням замечание, что и спровоцировало их агрессивные действия.

«С несовершеннолетними проведена беседа. Их законных представителей привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ за ненадлежащие исполнение обязанностей по воспитанию детей», — говорится в сообщении полиции.

В итоге сотрудники полиции решили не возбуждать уголовное дело по инциденту с нападением на охранника, но передали материалы в СК по Ленинскому району.

Ранее на Урале неадекват обстрелял школьников из ружья. Двое подростков были госпитализированы.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Elnur

Наталья Демьянова
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