В Приморье трое подростков избили охранника магазина битой за замечание

Полиция Владивостока установила личности и задержала подростков, которые напали на охранника в магазине. Злоумышленниками оказались двое 14-летних юношей и один 13-летний, все они местные жители, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

Напарник пострадавшего охранника рассказал, что незнакомцы атаковали мужчину битой и использовали перцовый баллончик. По предварительной информации, инцидент мог произойти после того, как охранник сделал парням замечание, что и спровоцировало их агрессивные действия.

«С несовершеннолетними проведена беседа. Их законных представителей привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ за ненадлежащие исполнение обязанностей по воспитанию детей», — говорится в сообщении полиции.

В итоге сотрудники полиции решили не возбуждать уголовное дело по инциденту с нападением на охранника, но передали материалы в СК по Ленинскому району.