На Урале неадекват обстрелял из ружья школьников, они госпитализированы

В Свердловской области правоохранители устанавливают обстоятельства ранения двух подростков 13 и 14 лет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального управления СУ СК России.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство двух лиц, в том числе малолетнего)», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, вечером 14 ноября в Красноуральске неизвестный мужчина открыл огонь по подросткам. После случившегося оба школьника были доставлены в больницу. Предварительно, преступление совершил местный житель, у которого был конфликт с несовершеннолетними. Более подробные обстоятельства инцидента и конкретный мотив содеянного устанавливаются правоохранителями.

По информации регионального главка МВД, инцидент произошёл, когда подростки возвращались с тренировки. РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах пишет, что неадекват стрелял в детей из ружья.