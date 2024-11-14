Россиянин расстрелял подростка из АК-74 и разрядил обойму в машину с его друзьями

В Можайском городском округе мужчина открыл огонь по подростку, поскольку принял его за сотрудника полиции, пришедшего обыскать его участок. Злоумышленник незаконно хранил у себя оружие.

Это случилось вечером 6 ноября в деревне Красновидово. К 17-летнему парню в гости приехали друзья примерно такого же возраста. Остановив машину у ворот, один из них вышел на улицу и позвонил приятелю, чтобы тот впустил их. Вдруг за спиной юноши возник 41-летний незнакомец, который агрессивно требовал от них убираться оттуда. Мужчина выхватил у мальчика телефон, откинул в сторону и сделал несколько выстрелов по ногам из травмата. Далее он разрядил обойму в автомобиль, где находились ещё двое ребят.

Компании в итоге пришлось быстро ехать в ближайший травмпункт, откуда пострадавшего забрали в больницу в раздробленными костями обеих ног. Сейчас он в состоянии средней степени тяжести остаётся под наблюдением врачей. Ему установили аппарат Илизарова, однако впереди ждёт ещё одна операция, а затем долгий курс реабилитации.

Полицейские, которых так боялся преступник, в итоге всё равно нашли его нашли и задержали. Ему вменяют угрозу убийством и причинение вреда здоровью.

По данным сайта MK.Ru, неподалёку от места происшествия у задержанного есть участок, где он спрятал автомат АК-74 и патроны. Негодяй был неоднократно ранее судим за вооружённый разбой. 17-летнего парня он принял за сотрудника спецслужб под прикрытием, приехавшего «по его душу», поэтому и открыл огонь.