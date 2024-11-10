В США неизвестный устроил стрельбу в университете, один человек погиб

Один человек погиб и ещё несколько получили ранения во время стрельбы в Университете Таскиги, расположенном в американском штате Алабама. Об этом сообщает телеканал CNN.

По информации журналистов, стрельба произошла рано утром 10 ноября на территории университетского кампуса, а погибший не имел отношения к учебному заведению. Точное число пострадавших уточняется, известно, что все раненые доставлены в больницу.

«Несколько человек, включая студентов Университета Таскиги, получили ранения и проходят лечение в медицинском центре East Alabama и в больнице Baptist South», — говорится в сообщении телеканала.

На месте происшествия сейчас работают правоохранители. Кто открыл стрельбу и что этому предшествовало, пока неизвестно.