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10 ноября, 14:44

В США неизвестный устроил стрельбу в университете, один человек погиб

Один человек погиб, несколько ранены при стрельбе в университете Алабамы в США

Один человек погиб и ещё несколько получили ранения во время стрельбы в Университете Таскиги, расположенном в американском штате Алабама. Об этом сообщает телеканал CNN.

По информации журналистов, стрельба произошла рано утром 10 ноября на территории университетского кампуса, а погибший не имел отношения к учебному заведению. Точное число пострадавших уточняется, известно, что все раненые доставлены в больницу.

«Несколько человек, включая студентов Университета Таскиги, получили ранения и проходят лечение в медицинском центре East Alabama и в больнице Baptist South», — говорится в сообщении телеканала.

На месте происшествия сейчас работают правоохранители. Кто открыл стрельбу и что этому предшествовало, пока неизвестно.

Ранее Life.ru сообщал, что стрельба произошла у университета Теннесси в США. В результате один человек погиб, ещё девять пострадали.

Вторая смертельная стрельба за неделю произошла в одной из школ США
Вторая смертельная стрельба за неделю произошла в одной из школ США
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ron Adar

Наталья Демьянова
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