В США неизвестный устроил стрельбу в университете, один человек погиб
Один человек погиб, несколько ранены при стрельбе в университете Алабамы в США
Один человек погиб и ещё несколько получили ранения во время стрельбы в Университете Таскиги, расположенном в американском штате Алабама. Об этом сообщает телеканал CNN.
По информации журналистов, стрельба произошла рано утром 10 ноября на территории университетского кампуса, а погибший не имел отношения к учебному заведению. Точное число пострадавших уточняется, известно, что все раненые доставлены в больницу.
«Несколько человек, включая студентов Университета Таскиги, получили ранения и проходят лечение в медицинском центре East Alabama и в больнице Baptist South», — говорится в сообщении телеканала.
На месте происшествия сейчас работают правоохранители. Кто открыл стрельбу и что этому предшествовало, пока неизвестно.
Ранее Life.ru сообщал, что стрельба произошла у университета Теннесси в США. В результате один человек погиб, ещё девять пострадали.
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