Стрельба произошла у университета Теннесси в США, один человек погиб
В США произошла стрельба у университета Теннесси, 9 человек ранены, один погиб
Полиция Нэшвилла на месте стрельбы. Обложка © X / Kelly Avellino
Вечером в субботу произошла стрельба около Государственного университета Теннесси в городе Нэшвилл, США, в результате которой пострадало несколько человек. По предварительным данным, один человек погиб, девять получили огнестрельные ранения. Об этом сообщила корреспондент FOX News в соцсети X.
Пять пострадавших были доставлены в больницу службой скорой помощи, ещё пятеро самостоятельно обратились за медицинской помощью позже.
Полиция города Нэшвилл, прибывающая на место преступления. Видео © X / Breaking News Video
«Полиция сообщает, что некоторые из жертв, которые сейчас госпитализированы, являются участниками стрельбы», — подчеркнула журналистка.
Ранее неизвестный открыл стрельбу по прохожим на юге Израиля. Пострадало не менее десяти человек, ещё один погиб.