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13 октября, 01:47

Стрельба произошла у университета Теннесси в США, один человек погиб

В США произошла стрельба у университета Теннесси, 9 человек ранены, один погиб

Полиция Нэшвилла на месте стрельбы. Обложка © X / Kelly Avellino

Полиция Нэшвилла на месте стрельбы. Обложка © X / Kelly Avellino

Вечером в субботу произошла стрельба около Государственного университета Теннесси в городе Нэшвилл, США, в результате которой пострадало несколько человек. По предварительным данным, один человек погиб, девять получили огнестрельные ранения. Об этом сообщила корреспондент FOX News в соцсети X.

Пять пострадавших были доставлены в больницу службой скорой помощи, ещё пятеро самостоятельно обратились за медицинской помощью позже.

Полиция города Нэшвилл, прибывающая на место преступления. Видео © X / Breaking News Video

«Полиция сообщает, что некоторые из жертв, которые сейчас госпитализированы, являются участниками стрельбы», — подчеркнула журналистка.

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Ранее неизвестный открыл стрельбу по прохожим на юге Израиля. Пострадало не менее десяти человек, ещё один погиб.

Анатолий Цейко
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