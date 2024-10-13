Стрельба произошла у университета Теннесси в США, один человек погиб

Вечером в субботу произошла стрельба около Государственного университета Теннесси в городе Нэшвилл, США, в результате которой пострадало несколько человек. По предварительным данным, один человек погиб, девять получили огнестрельные ранения. Об этом сообщила корреспондент FOX News в соцсети X.

Пять пострадавших были доставлены в больницу службой скорой помощи, ещё пятеро самостоятельно обратились за медицинской помощью позже.

Полиция города Нэшвилл, прибывающая на место преступления. Видео © X / Breaking News Video

«Полиция сообщает, что некоторые из жертв, которые сейчас госпитализированы, являются участниками стрельбы», — подчеркнула журналистка.