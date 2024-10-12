Возбуждено уголовное дело по факту стрельбы по машине с силовиками в Ингушетии

По факту нападения на сотрудников правоохранительных органов в Ингушетии, в результате которого погибли три человека, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

«Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия», — заявили в ведомстве.