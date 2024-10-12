Возбуждено уголовное дело по факту стрельбы по машине с силовиками в Ингушетии
По факту нападения на сотрудников правоохранительных органов в Ингушетии, в результате которого погибли три человека, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном управлении СК.
«Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия», — заявили в ведомстве.
В СК уточнили, что всё произошло в Назрани, на участке у трассы «Кавказ». Неизвестные открыли огонь по автомобилю, где находились сотрудники МВД по Республике Ингушетия. В результате погибли три человека, включая сотрудника полиции.
О перестрелке на трассе в Ингушетии Life.ru писал ранее. Неизвестные открыли огонь по полицейским и скрылись с места происшествия. В республике объявлен план «Перехват».
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