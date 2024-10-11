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11 октября, 20:42

Машину изрешетили пулями: Появились кадры с места убийства силовиков в Ингушетии

Появилось видео автомобиля силовиков, расстрелянного преступниками в Ингушетии

Появилось видео с места трагедии в Ингушетии, где неизвестные расстреляли силовиков. На опубликованных кадрах видно, что машину сотрудников Центра «Э» изрешетили пулями.

Машина, в которой находились погибшие силовики в Ингушетии. Видео © Telegram / serdalo_ingushetii

Главная версия преступления — покушение на замглавы Центра «Э». Предварительно, он не пострадал. Убиты три человека, которые в этот момент находились в машине.

Машина, из которой расстреляли силовиков в Ингушетии, найдена сгоревшей дотла
Машина, из которой расстреляли силовиков в Ингушетии, найдена сгоревшей дотла

О перестрелке на трассе в Ингушетии Life.ru писал ранее. Неизвестные открыли огонь по полицейским. Предварительно, погибли три сотрудника Центра «Э». В республике объявлен план «Перехват».

Обложка ©

Telegram / serdalo_ingushetii

Оксана Попова
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