Машину изрешетили пулями: Появились кадры с места убийства силовиков в Ингушетии

Появилось видео с места трагедии в Ингушетии, где неизвестные расстреляли силовиков. На опубликованных кадрах видно, что машину сотрудников Центра «Э» изрешетили пулями.

Машина, в которой находились погибшие силовики в Ингушетии. Видео © Telegram / serdalo_ingushetii

Главная версия преступления — покушение на замглавы Центра «Э». Предварительно, он не пострадал. Убиты три человека, которые в этот момент находились в машине.