Машина, из которой расстреляли силовиков в Ингушетии, найдена сгоревшей дотла

В Ингушетии обнаружена машина, на которой скрылись расстрелявшие силовиков преступники. По информации SHOT, автомобиль найден сгоревшим дотла.

В Ингушетии объявлен план «Перехват» после стрельбы на трассе и убийства силовиков. Видео © Telegram / Ингушетия сегодня

По предварительным данным, ВАЗ-99 обнаружили в нескольких километрах от места стрельбы, в посёлке Майский. Неизвестные подожгли машину и скрылись с места преступления. Сейчас там работает оперативная группа.