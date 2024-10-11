Машина, из которой расстреляли силовиков в Ингушетии, найдена сгоревшей дотла
Машина, из которой расстреляли силовиков в Ингушетии, найдена сгоревшей дотла. Обложка © News_Ingushetii Official
В Ингушетии обнаружена машина, на которой скрылись расстрелявшие силовиков преступники. По информации SHOT, автомобиль найден сгоревшим дотла.
В Ингушетии объявлен план «Перехват» после стрельбы на трассе и убийства силовиков. Видео © Telegram / Ингушетия сегодня
По предварительным данным, ВАЗ-99 обнаружили в нескольких километрах от места стрельбы, в посёлке Майский. Неизвестные подожгли машину и скрылись с места преступления. Сейчас там работает оперативная группа.
О перестрелке на трассе в Ингушетии Life.ru писал ранее. Неизвестные открыли огонь по полицейским. Предварительно, погибли три сотрудника Центра «Э». В республике объявлен план «Перехват».