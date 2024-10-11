Трое силовиков погибли в перестрелке с неизвестными на трассе в Ингушетии

Неизвестные открыли стрельбу по полицейским на трассе в Ингушетии. Предварительно, погибли три силовика, пишет SHOT.

Кадры с места перестрелки в Ингушетии, где погибли три силовика. Видео © Telegram / Ингушетия. Сегодня

Сообщается, что погибли трое сотрудников Центра противодействия экстремизму. Неизвестные подъехали на ВАЗ-99, открыли по ним стрельбу и уехали с места происшествия. Нападавших разыскивает полиция.

Предварительно, целью нападения был замглавы ЦПЭ МВД по Ингушетии Адам Хамхоев. Информации о его состоянии пока нет.