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11 октября, 19:30

Трое силовиков погибли в перестрелке с неизвестными на трассе в Ингушетии

SHOT: Неизвестные открыли стрельбу по полицейским в Ингушетии, трое погибли

Неизвестные открыли стрельбу по полицейским на трассе в Ингушетии. Предварительно, погибли три силовика, пишет SHOT.

Кадры с места перестрелки в Ингушетии, где погибли три силовика. Видео © Telegram / Ингушетия. Сегодня

Сообщается, что погибли трое сотрудников Центра противодействия экстремизму. Неизвестные подъехали на ВАЗ-99, открыли по ним стрельбу и уехали с места происшествия. Нападавших разыскивает полиция.

Предварительно, целью нападения был замглавы ЦПЭ МВД по Ингушетии Адам Хамхоев. Информации о его состоянии пока нет.

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Обложка ©

Telegram / Ингушетия. Сегодня

Оксана Попова
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