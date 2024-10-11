Трое силовиков погибли в перестрелке с неизвестными на трассе в Ингушетии
SHOT: Неизвестные открыли стрельбу по полицейским в Ингушетии, трое погибли
Неизвестные открыли стрельбу по полицейским на трассе в Ингушетии. Предварительно, погибли три силовика, пишет SHOT.
Кадры с места перестрелки в Ингушетии, где погибли три силовика. Видео © Telegram / Ингушетия. Сегодня
Сообщается, что погибли трое сотрудников Центра противодействия экстремизму. Неизвестные подъехали на ВАЗ-99, открыли по ним стрельбу и уехали с места происшествия. Нападавших разыскивает полиция.
Предварительно, целью нападения был замглавы ЦПЭ МВД по Ингушетии Адам Хамхоев. Информации о его состоянии пока нет.
Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила серию терактов и диверсий в Ингушетии. В результате были задержаны восемь жителей Магаса и Назрани, которые планировали нападения на правоохранителей и атаки на энергообъекты.
Telegram / Ингушетия. Сегодня