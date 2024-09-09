«Ковбой» из свадебного кортежа начал палить из автомата в Ингушетии

В Магасе участник свадебного кортежа начал стрелять из автомата. Благо, патроны были холостые. Его задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции и дорожно-патрульной службы, сообщает управление МВД по Республике Ингушетия.

Стрелка обнаружили полицейские во время осмотра улиц. Он бесцельно палил по воздуху во время движения по улице 65 лет Победы. Сотрудники изъяли у него охолощённое оружие и составили в его отношении протокол по статье 20.13 КоАП РФ («Стрельба из оружия в не отведённых для этого местах»).

Теперь «ковбою» грозит штраф от трёх до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов. Сам автомат отправили на экспертизу.