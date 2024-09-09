Появилось видео погони со стрельбой за подростком на авто без номеров в Крестцах

В Крестцах Новгородской области случилась образцово киношная погоня, в которой принял участие 16-летний подросток. Полиции пришлось палить по колёсам его автомобиля без номеров, чтобы заставить остановиться у обочины. Об этом сообщает спикер МВД РФ Ирина Волк в своём телеграм-канале.

Погоня в Новгородской области. Видео © Telegram / Ирина Волк

Полицию смутило отсутствие номерного знака на иномарке, поэтому сотрудники потребовали остановиться у обочины. Услышав требование, водитель лишь дал по газам, попытавшись скрыться от преследования. На дороге он выделывал опасные пируэты, продемонстрировав весь арсенал уличного гонщика.

Полицейские, поняв, что водила создаёт опасность для других участников движения, произвели несколько выстрелов в воздух, а затем начали целиться по колёсам. Оказалось, что занятия в тире стрелявший сотрудник не прогуливал, поэтому ему удалось попасть в цель, после чего покрышка начала сдуваться, а лихач снизил скорость.

К удивлению полицейских, за рулём оказался 16-летний студент одного из местных техникумов. Предварительно установлено, что он в тайне от родителей приобрел машину в Крестцах, чтобы перегнать её в Великий Новгород. В итоге в его отношении составили 8 административных протоколов.

«В настоящее время материалы направлены на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних, а также в отдел ПДН для проведения профилактической работы. Автомобиль помещён на специализированную стоянку», — подытожила Ирина Волк.