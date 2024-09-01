В Петербурге угонщик украл Infiniti с подземной парковки, но попался при погоне

В ночь на 31 августа в Северной столице задержали угонщика автомобиля марки Infiniti G 2010 года выпуска. Им оказался 58-летний местный житель. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Владелица автомобиля обратилась в полицию вечером 30 августа. Она сообщила, что машину угнали с подземного паркинга в Коломягах. Спустя сутки иномарку удалось отследить: она двигалась по трассе «Гатчина – Тосно». Было организовано преследование, в ходе которого злоумышленника задержали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.