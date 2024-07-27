Подросток угнал КамАЗ отца в Дагестане и насмерть сбил девочку на велосипеде

Девятилетняя девочка погибла в результате наезда КамАЗа с прицепом в посёлке Тюбе Кумторкалинского района Дагестана. За рулём оказался 17-летний подросток без прав, который угнал грузовик отца, сообщили в МВД республики.

Трагедия произошла 27 июля примерно в 12:00. На опубликованных кадрах видно, что за секунды до происшествия ребёнок двигался по тротуару на велосипеде. КамАЗ ехал навстречу, не меняя направления. С другого ракурса заметно, что девочка не справилась с управлением и сама выкатилась на дорогу, оказавшись под колёсами.

Грузовик насмерть переехал девочку в Дагестане. Фото © Telegram / КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА МВД Дагестана

Пострадавшему ребёнку вызвали скорую, он был доставлен в ДРКБ Махачкалы с тяжёлыми травмами. Однако спасти девочку так и не удалось.