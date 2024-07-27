Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июля, 19:31

Подросток угнал КамАЗ отца в Дагестане и насмерть сбил девочку на велосипеде

Девятилетняя девочка погибла в результате наезда КамАЗа с прицепом в посёлке Тюбе Кумторкалинского района Дагестана. За рулём оказался 17-летний подросток без прав, который угнал грузовик отца, сообщили в МВД республики.

Трагедия произошла 27 июля примерно в 12:00. На опубликованных кадрах видно, что за секунды до происшествия ребёнок двигался по тротуару на велосипеде. КамАЗ ехал навстречу, не меняя направления. С другого ракурса заметно, что девочка не справилась с управлением и сама выкатилась на дорогу, оказавшись под колёсами.

Грузовик насмерть переехал девочку в Дагестане. Фото © Telegram / КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА МВД Дагестана

Пострадавшему ребёнку вызвали скорую, он был доставлен в ДРКБ Махачкалы с тяжёлыми травмами. Однако спасти девочку так и не удалось.

Три человека погибли, двое детей в больнице: На Кубани произошло страшное ДТП с пятью авто
Три человека погибли, двое детей в больнице: На Кубани произошло страшное ДТП с пятью авто

Не менее чудовищная авария произошла в субботу под Самарой. Фура влетела в седан и кроссовер на федеральной трассе, превратив одну из легковушек в груду металлолома. Жертвами трагедии стали два человека, ещё трое отделались травмами.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Natalia Deksbakh

Илья Пушкарев
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров