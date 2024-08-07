"Тамада в погонах" повязал россиянина прямо на свадьбе. Он даже не успел сказать "да"

В амурском Благовещенске СОБР взял подозреваемого в поножовщине прямо на его свадьбе. Эффектное задержание, которого не ожидал никто, попало на видео телеканала "Звезда". Влюблённые ожидали самого главного момента их семейной жизни, когда в коридоре из-за угла показались люди в "камуфляже". Визг, крик, плач — и любитель поразмахивать "пёрышком" уже едет на допрос.

В Благовещенске жениха задержали на свадьбе. Видео © Телеканал "Звезда"

В пресс-службе областного Следкома указали, что само преступление произошло ещё в конце мая: мужчина вместо со своей невестой, так яростно возмущавшейся на видео, шёл по улице и заприметил нескольких забулдыг, распивавших спиртное, и без причин ударил одного из них ножом. Пострадавший был тяжело ранен, но выжил. Возбуждено уголовное дело.