На Ставрополье задержан бариста, который вербовал местных в террористы
На Ставрополье задержан бариста, который пытался уговорить двух местных жителей вступить в террористический легион "Свобода России"*. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, 23-летний сотрудник кафе в прошлом году в чате запрещённой в РФ организации под иностранным ником и на украинском языке публиковал угрозы в отношении российских правоохранителей. Также в 2023-м и в начале 2024 года он пытался склонить к вступлению в организацию мужчину и женщину из Ставрополя. Они и обратились в полицию.
В итоге бариста задержали. Возбуждено уголовное дело по статьям "Содействие террористической деятельности", "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации". В сумме ему грозит до 20 лет лишения свободы.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ.