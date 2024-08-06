На Ставрополье задержан бариста, который вербовал местных в террористы

По данным телеграм-канала, 23-летний сотрудник кафе в прошлом году в чате запрещённой в РФ организации под иностранным ником и на украинском языке публиковал угрозы в отношении российских правоохранителей. Также в 2023-м и в начале 2024 года он пытался склонить к вступлению в организацию мужчину и женщину из Ставрополя. Они и обратились в полицию.