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Регион
6 августа, 12:33

На Ставрополье задержан бариста, который вербовал местных в террористы

На Ставрополье задержан бариста, который пытался уговорить двух местных жителей вступить в террористический легион "Свобода России"*. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 23-летний сотрудник кафе в прошлом году в чате запрещённой в РФ организации под иностранным ником и на украинском языке публиковал угрозы в отношении российских правоохранителей. Также в 2023-м и в начале 2024 года он пытался склонить к вступлению в организацию мужчину и женщину из Ставрополя. Они и обратились в полицию.

В итоге бариста задержали. Возбуждено уголовное дело по статьям "Содействие террористической деятельности", "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации". В сумме ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В Казани задержали сторонника легиона "Свобода России"*, планировавшего диверсию на полигоне
В Казани задержали сторонника легиона "Свобода России"*, планировавшего диверсию на полигоне

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.

Обложка ©

Freepik.com/racool-studio

Александра Вишнякова
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