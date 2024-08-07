В Москве задержан "дровосек", бегавший с топором за подростками

Вечером 6 августа на юго-востоке Москвы произошло тревожное событие: мужчина с топором стал угрожать подросткам на детской площадке в районе Выхино-Жулебино. Сообщения о происшествии и сопровождающее их видео, на котором этот агрессор гонится за детьми, быстро разлетелись по Сети.

Лысый мужчина гоняется с топором за подростками в районе Выхино-Жулебино. Видео © Telegram / Моя Москва

Пресс-служба московского главка МВД подтвердила РИА "Новости" информацию о том, что в 21:25 поступил сигнал о человеке, терроризирующем молодёжь на Ташкентской улице. К счастью, никто из пострадавших не оказался в серьёзной опасности.

"Мужчина был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", — сообщили в ведомстве.

Благодаря быстрому реагированию правоохранительных органов удалось предотвратить возможные последствия этого инцидента. На данный момент мужчина находится под стражей, а детали происшествия продолжают выясняться.