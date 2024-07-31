Двое россиян отрубили собаке хвост топором и бросили её истекать кровью

В Архангельской области двое пьяных мужчин решили купировать хвост собаке при помощи топора, а после страшного эксперимента они оставили животное истекать кровью. В полицию на живодёров заявила хозяйка пса, их задержали и приговорили к исправительным работам.

Преступление было совершено двумя мужчинами в возрасте 22 и 36 лет. Один из обвиняемых ранее был судим. Оба не женаты, не имеют ни детей, ни работы.

Суд установил, что двое пьяных мужчин — 22 и 36 лет — обсуждали купирование хвостов собакам и решили сами провести манипуляцию: один из них нанёс удар обухом колуна по топору, который второй мужчина установил на хвосте несчастного пса. Далее пьянчуги бросили собаку истекать кровью. Спасти питомца удалось благодаря оперативным действиям хозяйки, которая доставила животное в ветеринарную клинику.

Прокурор запрашивал для живодёров три года условно, но суд приговорил их к исправительным работам.

"Учитывая смягчающие обстоятельства, к которым относятся явка с повинной, добровольное возмещение морального вреда... полное признание вины, раскаяние… суд назначил наказание в виде исправительных работ сроком на год и два месяца и на год и шесть месяцев с удержанием 10% от заработка в доход государства", — рассказали в суде.