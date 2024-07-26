Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июля, 08:29

В Магаданской области скорректировали закон, разрешающий убийство бездомных собак

В Магаданской области внесли корректировки в закон, разрешающий убийство бродячих собак. Таки образом, теперь неагрессивных и здоровых питомцев будут выпускать на улицы после стерилизации. Об этом сообщила прокуратура региона.

Ранее в регионе всех бродячих и неагрессивных животных в обязательном порядке отлавливали, стерилизовали, вакцинировали и помещали в приют. В том случае, если пёс не находил хозяина в течение 16 дней, его усыпляли. Теперь же порядок изменился. После вакцинации и стерилизации животное, не нашедшее новый дом, отправляется назад в место обитания.

Региональный закон, разрешающий умерщвление бездомных животных, действовал в Магаданской области с 15 июля. Однако усыпление собак всё ещё разрешено в том случае, если у животного диагностирована тяжёлая болезнь, несущая угрозу человеку и при наличии в стае более трёх собак. Пересмотр закона состоялся после многочисленных жалоб зоозащитников.

В Шатуре бродячие псы едва не задрали до смерти пятилетнего мальчика
В Шатуре бродячие псы едва не задрали до смерти пятилетнего мальчика

Ранее Life.ru рассказал россиянам, с кого требовать компенсацию после нападения бродячей собаки. Для этого необходимо обратиться в местную администрацию, пояснил эксперт.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Iryna_Shmihel

Мария Любицкая
  • Новости
  • Животные
  • Законы
  • Региональные власти
  • Политика
  • Магаданская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров