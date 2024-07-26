В Магаданской области скорректировали закон, разрешающий убийство бездомных собак

В Магаданской области внесли корректировки в закон, разрешающий убийство бродячих собак. Таки образом, теперь неагрессивных и здоровых питомцев будут выпускать на улицы после стерилизации. Об этом сообщила прокуратура региона.

Ранее в регионе всех бродячих и неагрессивных животных в обязательном порядке отлавливали, стерилизовали, вакцинировали и помещали в приют. В том случае, если пёс не находил хозяина в течение 16 дней, его усыпляли. Теперь же порядок изменился. После вакцинации и стерилизации животное, не нашедшее новый дом, отправляется назад в место обитания.

Региональный закон, разрешающий умерщвление бездомных животных, действовал в Магаданской области с 15 июля. Однако усыпление собак всё ещё разрешено в том случае, если у животного диагностирована тяжёлая болезнь, несущая угрозу человеку и при наличии в стае более трёх собак. Пересмотр закона состоялся после многочисленных жалоб зоозащитников.