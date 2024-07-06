В Шатуре бродячие псы едва не задрали до смерти пятилетнего мальчика

В минувшую пятницу, 5 июля, в подмосковной Шатуре бродячие собаки напали на маленького ребёнка. Как передаёт региональное управление СК РФ, по данному факту было возбуждено уголовное дело.

В этот злополучный день стая бездомных псов во дворе одного из жилых домов накинулась на пятилетнего жителя данного населённого пункта. В результате малыш поступил в ближайшее медицинское учреждение с множественными укусами. Стоит отметить, что в настоящее время его жизни не угрожает опасность.

"Следственным отделом по Егорьевску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащей организации работы по отлову бездомных собак со стороны должностных лиц администрации города (ч. 1 ст. 293 УК РФ)", — говорится в сообщении ведомства.