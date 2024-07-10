Россиянам объяснили, с кого требовать компенсацию после нападения бродячей собаки

Количество бездомных собак на улицах с каждым годом растёт. В связи с этим увеличиваются случаи нападения хвостатых на людей. Как же быть, что делать и куда жаловаться в такой ситуации, рассказал адвокат Даниил Лунёв.

Начнём с того, что в Конституции РФ существует закон "Об ответственном обращении с животными". Именно он устанавливает моральную обязанность граждан в части ухода за бездомными собаками и кошками. Поэтому в законе бездомные животные — это не общественная проблема, а равноправные "жители" города, говорит Лунёв.

Также в законе есть статья, в соответствии с которой уход за бездомными животными не должен нарушать прав других горожан. То есть если вас не устраивает лай собаки, то имеются все основания пожаловаться на это. Для этого необходимо обратиться в местную администрацию, но если в течение 30 дней после отправки заявления местные власти не дадут ответа, то можно смело идти в полицию, а после — в районный суд.

Если животное вас всё-таки укусило, то к жалобе обязательно нужно приложить фотографии травм, медицинские справки о прохождении лечения, чеки, оставшиеся после покупки лекарств, и показания очевидцев. Если есть возможность отсмотреть камеры видеонаблюдения, то нужно обратиться в местную управу для изъятия соответствующих записей.

"Можно взять показания у соседей, у которых собачьи стаи также вызывают беспокойство. Если местные жители уже жаловались на агрессивных животных, об этом также следует упомянуть в заявлении", — объяснил адвокат Даниил Лунёв в разговоре с "Вечерней Москвой".

Главным же принципом любой жалобы является доказательная база. То есть необходимо собрать различные показания, чтобы проблему можно было решить окончательно.