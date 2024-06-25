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25 июня, 06:08

Школьник попал в реанимацию после нападения бродячих собак в Забайкалье

Школьник попал в реанимацию после нападения бродячих собак в Забайкалье. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF

Школьник попал в реанимацию после нападения бродячих собак в Забайкалье. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF

В спортивно-оздоровительном лагере "Арахлей" в Забайкалье бродячие собаки напали на школьника. Мальчик сейчас находится в реанимации. Об этом сообщает телеграм-канал Babr Mash.

Накануне во время вечерней программы в лагере девятилетний мальчик ушёл в неогороженную лесную часть территории, где и увидел стаю бездомных собак. Сотрудники лагеря обнаружили его через два часа с множественными рвано-укушенными ранами головы, туловища и конечностей. Школьника доставили в детскую краевую клиническую больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое. Возбуждено уголовное дело, прокуратура проводит проверку.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Ноябрьске стая агрессивных собак напала на ребёнка на детской площадке и откусила часть ягодицы. Мать мальчика отметила, что там было пятнадцать собак, три из них нападали, а одна кусала.

Николай Рюмин
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