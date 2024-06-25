Школьник попал в реанимацию после нападения бродячих собак в Забайкалье

В спортивно-оздоровительном лагере "Арахлей" в Забайкалье бродячие собаки напали на школьника. Мальчик сейчас находится в реанимации. Об этом сообщает телеграм-канал Babr Mash.

Накануне во время вечерней программы в лагере девятилетний мальчик ушёл в неогороженную лесную часть территории, где и увидел стаю бездомных собак. Сотрудники лагеря обнаружили его через два часа с множественными рвано-укушенными ранами головы, туловища и конечностей. Школьника доставили в детскую краевую клиническую больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое. Возбуждено уголовное дело, прокуратура проводит проверку.