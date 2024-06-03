В Подмосковье мужчина застрелил лайку соседа, "защищая" себя и сына-эпилептика

Мужчина застрелил соседскую лайку в Московской области, объяснив это тем, что она покусала его сына с инвалидностью. О происшествии сообщил SHOT.

Пёс по имени Бой, которого в Подмосковье застрелил сосед по участку. Обложка © SHOT

Как рассказал Александр — хозяин убитой карело-финской лайки, — пёс по имени Бой, которого он завёл шесть лет назад, одним вечером во время прогулки по лесу что-то унюхал и помчался в неизвестном направлении. После этого мужчина услышал пять выстрелов со стороны своего дома. Он прибежал к месту и увидел своего соседа Юрия с охотничьим ружьём в руках — рядом с ним лежал убитый пёс. Версия событий хозяина такова: 14-летний сын соседа попробовал погладить животное, а Бой слегка прикусил ему руку — не ранив, но оставив отметины от зубов.

В свою очередь Юрий заявляет, что был вынужден застрелить пса из-за того, что тот бросился на его сына-эпилептика, а потом и на него самого: он взял карабин и выстрелил в собаку. А после мужчина пальнул ещё несколько раз, чтобы якобы избавить лайку от мучений.

Юрий, застреливший лайку соседа. Фото © SHOT

Александр настаивает на том, что его пёс не был агрессивен, не мог напасть на людей и соображения самозащиты точно не требовали его убийства. Он уже обратился в полицию и хочет добиться привлечения соседа к ответственности за жестокое убийство животного.