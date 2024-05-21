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Регион
21 мая, 18:34

В Башкирии собака насмерть загрызла двухлетнюю девочку во дворе частного дома

В Башкирии следователи завели дело по факту гибели ребёнка после нападения собаки

В Башкирии следователи возбудили уголовное дело по факту смерти двухлетней девочки после нападения дворовой собаки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным ведомства, чудовищный инцидент произошёл в Бакалинском районе вечером 20 мая. Девочка в возрасте двух лет и 10 месяцев гуляла во дворе частного дома и подошла к псу на привязи. Животное в какой-то момент набросилось на ребёнка. Мать малышки, услышав детские крики, тут же отогнала собаку и вызвала скорую.

"С полученными телесными повреждениями ребёнок был доставлен в больницу, однако, несмотря на оказанную квалифицированную помощь, скончался", — говорится в сообщении СК.

Уточняется, что уголовное дело было возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). В настоящее время правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, что на Кубани собака напала на 15-летнюю девочку и откусила ей половину лица. Также у подростка зафиксированы глубокие раны плеча, бедра и подвздошной области. Теперь школьнице предстоит пережить несколько операций.

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Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
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