В Башкирии собака насмерть загрызла двухлетнюю девочку во дворе частного дома

В Башкирии следователи возбудили уголовное дело по факту смерти двухлетней девочки после нападения дворовой собаки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным ведомства, чудовищный инцидент произошёл в Бакалинском районе вечером 20 мая. Девочка в возрасте двух лет и 10 месяцев гуляла во дворе частного дома и подошла к псу на привязи. Животное в какой-то момент набросилось на ребёнка. Мать малышки, услышав детские крики, тут же отогнала собаку и вызвала скорую.

"С полученными телесными повреждениями ребёнок был доставлен в больницу, однако, несмотря на оказанную квалифицированную помощь, скончался", — говорится в сообщении СК.

Уточняется, что уголовное дело было возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). В настоящее время правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства трагедии.