На Кубани собака разорвала лицо девочке, которая хотела её покормить

В городе Темрюке Краснодарского края собака напала на 15-летнюю девочку и откусила ей половину лица. Школьница находится в тяжёлом состоянии, ей предстоит пережить несколько операций, сообщает местный портал 93.RU.

Чудовищный инцидент произошёл в понедельник, 29 апреля. Собака откусила девочке щёки, нос и верхнюю губу. Также у подростка зафиксированы глубокие раны плеча, бедра и подвздошной области. Пострадавшую доставили в темрюкскую больницу, но на следующий день в срочном порядке перевезли в краевую клиническую больницу № 1. Врачи медучреждения заверили журналистов, что ребёнку сейчас оказывается вся возможная высокотехнологическая помощь.

Девочка, на которую напала собака. Фото © 93.RU

Как рассказал близкий друг семьи, девочка решила покормить двух домашних собак. Когда она попыталась дать еду второму псу, первый укусил её за ногу, повалил и тут же вцепился в лицо. Известно, что школьница живёт в неполной семье — её воспитывает отец. В прокуратуре сообщили, что семья характеризуется как благополучная.