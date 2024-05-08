На помощь пришёл прохожий: Камера сняла, как под Красноярском стая собак чуть не растерзала девочку

На севере Красноярского края стая собак чуть не загрызла на улице маленькую девочку. Как сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, нападение произошло в Игарке Туруханского района. Судя по видео, в один момент на 11-летнего ребёнка накинулись пять псов.

Нападение стаи собак на девочку в Игарке. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Благо рядом оказался прохожий, который пинком отогнал животных и помог девочке. Пострадавшую госпитализировали с ранами голени и предплечий, на данный момент она проходит лечение амбулаторно. Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность", его ход взял на контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

"Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Ерёмину А.Л. доложить о ходе расследования уголовного дела", — говорится в сообщении.