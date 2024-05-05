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5 мая, 10:33

Доберман едва не откусил руку подростку в подъезде многоэтажки в Сургуте

В Сургуте собака бойцовской породы набросилась на подростка в подъезде

В Сургуте пёс бойцовской породы накинулся на школьника. В социальных сетях распространилось видео, на котором в подъезде многоэтажного дома собака покусала подростка. Запись с камеры видеонаблюдения опубликована в группе "Местоположение ДПС Сургут" в соцсети "ВКонтакте".

Собака напала на несовершеннолетнего мальчика в Сургуте. Видео © VK / Местоположение ДПС Сургут

На видео доберман, вырвавшись от хозяина, нападает на ребёнка, который выходит на лестничную площадку шестого этажа. Животное зубами вцепляется в руку подростка, но у того не получается отбиться, поскольку пёс крепко стиснул зубы. Владелец пса старается оттащить его от мальчика, но злая собака продолжает рваться к школьнику.

Собака не носила намордник и вольно перемещалась от лифта к дверям. В конце видео мальчик всё же находит момент, чтобы вырваться и скрыться от животного за дверью. Родители подростка позвонили в скорую помощь, но оформлять заявление не стали. В больнице школьнику была оказана медицинская помощь, после чего его отпустили на домашнее лечение.

Мнение жильцов дома об инциденте разнится — одна половина считает, что агрессивную собаку необходимо усыпить, другая — встала на защиту пса. Сургутяне также отметили, что правоохранители должны привлечь к ответственности невнимательного хозяина добермана. Сотрудники МВД разыскивают владельца пса.

"Заявление в полицию по данному факту не поступало. Сотрудники полиции зарегистрировали сообщение по собственной инициативе, проводим проверку", — рассказал представитель пресс-службы УМВД России по ХМАО – Югре, чьи слова приводит Kp.ru.

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Ранее на Кубани собака откусила половину лица 15-летней девочке, которая хотела покормить её. Пёс отгрыз ей щёки, нос и верхнюю губу. Также у неё были зафиксированы глубокие раны плеча, бедра и подвздошной области. Пострадавшей предстоит перенести несколько операций.

Обложка ©

VK / Местоположение ДПС Сургут

Владимир Озеров
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