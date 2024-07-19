В Приморье трагически погибла собака, которая была наживкой для тигра
В Приморье собаку, на которую ловили тигра, насмерть сбил автомобиль
В Приморском крае автомобиль насмерть сбил собаку, на которую пытались поймать амурского тигра. Полиция проводит проверку, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на местных правоохранителей.
Собаку использовали как приманку для тигра в Приморье. Видео © YouTube / Новости Владивостока
"Заявители сообщили, что животное в течение недели находилось на привязи без воды и еды. Позже собака была обнаружена без признаков жизни с травмой головы... По предварительной информации, животное получило смертельные травмы в результате наезда автомобиля", — сообщил собеседник агентства.
Все обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы. Прокуратура Приморья проверяет информацию об увольнении работника ОАО "Тернейлес", снявшего на видео привязанную собаку.
Напомним, ранее Life.ru писал, что жители Приморья использовали беременную собаку как приманку для тигра. Полиция разыскивает лиц, которые издевались над животным.
YouTube / Новости Владивостока