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19 июля, 14:22

В Приморье трагически погибла собака, которая была наживкой для тигра

В Приморье собаку, на которую ловили тигра, насмерть сбил автомобиль

В Приморском крае автомобиль насмерть сбил собаку, на которую пытались поймать амурского тигра. Полиция проводит проверку, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на местных правоохранителей.

Собаку использовали как приманку для тигра в Приморье. Видео © YouTube / Новости Владивостока

"Заявители сообщили, что животное в течение недели находилось на привязи без воды и еды. Позже собака была обнаружена без признаков жизни с травмой головы... По предварительной информации, животное получило смертельные травмы в результате наезда автомобиля", — сообщил собеседник агентства.

Все обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы. Прокуратура Приморья проверяет информацию об увольнении работника ОАО "Тернейлес", снявшего на видео привязанную собаку.

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Напомним, ранее Life.ru писал, что жители Приморья использовали беременную собаку как приманку для тигра. Полиция разыскивает лиц, которые издевались над животным.

Обложка ©

YouTube / Новости Владивостока

Николай Рюмин
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