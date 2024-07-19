В Приморье трагически погибла собака, которая была наживкой для тигра

В Приморском крае автомобиль насмерть сбил собаку, на которую пытались поймать амурского тигра. Полиция проводит проверку, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на местных правоохранителей.

Собаку использовали как приманку для тигра в Приморье. Видео © YouTube / Новости Владивостока

"Заявители сообщили, что животное в течение недели находилось на привязи без воды и еды. Позже собака была обнаружена без признаков жизни с травмой головы... По предварительной информации, животное получило смертельные травмы в результате наезда автомобиля", — сообщил собеседник агентства.

Все обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы. Прокуратура Приморья проверяет информацию об увольнении работника ОАО "Тернейлес", снявшего на видео привязанную собаку.