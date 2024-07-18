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18 июля, 12:28

Жители Приморья использовали беременную собаку как приманку для тигра

УМВД по Приморью разыскивает людей, которые в посёлке приманивали тигра собакой

Полиция Приморского края проверяет факт жестокого обращения с беременной собакой, которую держали на привязи как приманку для амурского тигра. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Спасение собаки, которую использовали как приманку для тигра в Приморье. Видео © YouTube / Новости Владивостока

"В посёлке Пластун на производственной площадке завода обнаружена собака на цепи, которая в течение недели находится без навеса. Предположительно, её привязали для приманки тигрицы, которая периодически заходит на территорию завода", — говорится в релизе.

О собаке стало известно из сообщений местных жителей в соцсетях. Они и обратились к правоохранителям. На видео очевидцев видно животное, лежащее в загоне и окружённое капканами. Как сообщает портал vl.ru, собака оказалась беременной. Проводится проверка, преступникам грозит до трёх лет лишения свободы.

В Приморье водитель насмерть сбил семимесячного тигрёнка на трассе
В Приморье водитель насмерть сбил семимесячного тигрёнка на трассе

Ранее Life.ru писал, что медведь-убийца разодрал собаку и напал на жителей приморского села. Жители застрелили косолапого на пороге дома.

Обложка ©

YouTube / Новости Владивостока

Николай Рюмин
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