В Приморье водитель насмерть сбил семимесячного тигрёнка на трассе В Приморье молодой амурский тигр погиб при наезде авто, полиция начала проверку 21 июня, 15:13 В Приморье водитель сбил тигрёнка. Обложка © Freepik / Vladimircech

В Приморском крае водитель наехал на семимесячного амурского тигрёнка, который внезапно выскочил из леса на дорогу. От полученных травм животное скончалось на месте. О случившемся пишет УМВД РФ по региону.

В Приморье водитель сбил тигрёнка. Видео © Telegram / Уссурийск — Михайловский район

"В дежурную часть МО МВД России "Спасский" поступило сообщение о наезде на хищника. На 509-м километре федеральной трассы Хабаровск – Владивосток молодой тигр неожиданно для водителя выпрыгнул из лесного массива на проезжую часть", — уточнили в ведомстве.

На месте происшествия работают следователи и специалисты охотнадзора. Полиция начала проверку по факту гибели хищника, изучаются обстоятельства трагедии, назначен ряд экспертиз.

Ранее Life.ru писал, что амурский тигр и медведь погибли из-за упавшей опоры ЛЭП в Приморском крае. Тела двух хищников нашли на территории национального парка "Бикин".

Авторы Татьяна Миссуми