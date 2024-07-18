"Пожалуйста, не обижайте меня": В Прикамье нашли собаку с запиской от смертельно больной хозяйки

Жительница Уинского района Пермского края нашла собаку с трогательной запиской от её смертельно больной хозяйки. Об этой жалостливой истории узнали корреспонденты kp.ru, связавшиеся с очевидцами события.

Нашедшая собаку женщина сообщила о том, что животное недавно появилось у её дома. Собака охотничьей породы, поэтому сначала жительница Пермского края подумала, что четвероногий друг отбился от охотников.

"Ошейник на собаке дорогой, и сразу было видно, что она не бродяжка и жила в квартире, так как от каждого даже маленького дождика начинала дрожать", — рассказала собеседница издания.

Пермячка не впускала животное в дом, так как его могли искать, но подкармливала его. В какой-то момент к ней в деревню приехали родственники, которые обнаружили на шее собаки капсулу, где была трогательная записка и туго свёрнутая банкнота номиналом 1000 рублей.

В ней было указано, что животное зовут Майна. Также там сообщалось, что она не потерялась, а просто ищет новых хозяев, так как её предыдущая хозяйка неизлечимо больна, поэтому не может больше ухаживать за своим четвероногим товарищем. Кроме того, в записке говорилось, что собаке десять лет, она стерилизована, с меланхоличным характером и не очень любит маленьких детей.

"Последний год питалась сухим кормом, и ещё я не смогу жить в неотапливаемом помещении. Болячка на глазу не прогрессирует уже много лет. Пожалуйста, не обижайте и не грабьте меня. Очень хочется найти добрых людей, которые меня приютят. Свой собачий век хочется дожить в тепле и в добре. Заранее спасибо", — было сказано в записке.

Стоит отметить, что другие местные средства массовой информации пишут о чудесном спасении животного. Так, одна неназванная жительница Санкт-Петербурга оплатила услуги ветеринарной клиники, где у собаки нашли некоторые заболевания, а другая женщина из Перми решила взять её к себе домой.