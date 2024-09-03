Неизвестный напал на пост ДПС в Ингушетии и был ликвидирован, ранен полицейский

Неизвестный напал с оружием на пост ДПС в Ингушетии и был ликвидирован ответным огнём. В результате был ранен один из сотрудников, сообщает МВД России.

«Сегодня около 14 часов 30 минут неизвестный мужчина, вооружённый заострённым металлическим предметом, совершил нападение на сотрудников полиции, осуществляющих несение службы на посту ДПС на въезде в г. Магас. В результате происшествия инспектор дорожно-патрульной службы получил ранения», – рассказали в министерстве.

Напарник пострадавшего открыл по преступнику огонь, он погиб на месте. Пострадавший страж порядка госпитализирован. В настоящее время угрозы его жизни нет. На месте нападения на ДПС министр внутренних дел по Ингушетии координирует работу правоохранительных органов. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности преступника и всех обстоятельств произошедшего.